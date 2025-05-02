Російська армія тисне з трьох боків на Покровському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку висока активність російських військ. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, з одного боку окупанти активно намагаються рухатися до траси «Покровськ-Костянтинівка».



«З іншого боку вони відновили активність і знову намагаються відновити тактичне положення на захід від міста. І вони намагаються рухатися на південь, у тому числі й на захід. Тому, наприклад, село Багатир у нас фігурує у зведеннях одночасно на двох напрямках – на Покровському та Новопавлівському. Це пов'язано з тим, що на нього просто йдуть з двох боків. Тому зараз інтенсивність на Покровському напрямку йде з усіх боків: вони з одного боку намагаються вийти на трасу, з іншого – вперед до міста, з третього – допомагають Новопавлівському угрупованню йти на захід та наближатися до кордонів Дніпропетровщини. Хоча знову ж таки без великого успіху», – сказав Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що поблизу сіл Малинівка, Нова Полтавка, Тарасівка та Новооленівка, які знаходяться поруч із трасою «Покровськ-Костянтинівка», ЗС РФ намагаються просуватися малими групами й дуже активно застосовують дрони.



«Росіяни дуже хочуть вийти на трасу та її перерізати. Дрони там долітали й долітають, але вони всюди долітають. А окупантам треба взяти її під безпосередній контроль, щоб ускладнити постачання. Тому зараз дуже багато зусиль спрямовано саме на цей напрямок», – додав він.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що російські війська активізувалися поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка».



Раніше в DeepState заявили про окупацію села Тарасівка поблизу цієї траси.