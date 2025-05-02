Війська РФ вдарили по Костянтинівці, Покровську та Клиновому: є загибла та поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

Вдень 2 травня російська авіація скинула авіабомбу на село Клинове Костянтинівської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Філашкін.



Пошкоджений будинок. Внаслідок атаки загинула 66-річна жінка.



Саме місто Костянтинівка потрапило під артилерійський обстріл. У місті пошкоджені будинок, магазин, кафе, аптека, два промислові приміщення та чотири інфраструктурні об'єкти. Поранення отримали дві людини.



Ще одна людина постраждала у місті Покровськ.



Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов уточнив, що з 08:30 до 10:40 місто зазнало масованого артилерійського обстрілу.



У Костянтинівці зафіксували 12 влучань. Уражені об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв електропостачання.

Нагадаємо, що вночі 2 травня «шахеди» вдарили по промзоні міста Краматорськ Донецької області, вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки.