У Греції заарештували шпигуна РФ, який стежив за вантажами в Україну

У Греції затримали російського шпигуна, який стежив за переміщенням військових вантажів, що прямували в Україну. Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на грецьке видання Ekathimerini.



Чоловіка заарештували в місті Александруполі, на північному сході країни. Затриманий - 59-річний уродженець Грузії, який працював маляром і довгий час проживав у Греції. За даними слідства, його завербував на початку осені 2024 року співвітчизник, який, імовірно, пов'язаний із російським ГРУ.



На його телефоні знайшли докази багатомісячного стеження за військовими об'єктами й вантажами, особливо тими, що прямували в Україну. Шпигун фотографував об'єкти та передавав інформацію куратору.



За даними поліції, підозрюваний заявив, що «готовий допомагати батьківщині за будь-яку суму». Його вербувальник, також етнічний грузин, раніше був заарештований у Литві за шпигунство на користь Росії.