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Армія РФ накопичує живу силу та боєприпаси для штурму в Часовому Яру – ЗСУ

02 травня 2025, 16:15

Армія РФ накопичує живу силу та боєприпаси для штурму в Часовому Яру – ЗСУ

Ситуація у Годині Яру. Фото: карта DeepState Ситуація у Годині Яру. Фото: карта DeepState

Російські війська накопичують живу силу в мікрорайоні Новий у місті Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, там фіксується найбільше зосередження окупантів.

«Туди ворог стягує технічні засоби, зокрема БК намагається завозити. Переважно робить це у нічний період. Ми намагаємося дістати до противника для того, щоб запобігти цим діям, для того, щоб не було накопичення принаймні БК. За рахунок того, що там жива сила, ворог планує проводити наступальні дії», – сказав Запорожець.

Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що поки що невідомо, наскільки навчений цей особовий склад.

«Поки що його противник не задіював. Але є ймовірність, що це буде більш підготовлений особовий склад для штурмових дій з невеликою кількістю бронетехніки. Коли буде цей штурм – зараз незрозуміло. Щось ворог вичікує, можливо якесь майбутнє «перемир'я» для того, щоб продовжити логістичні заходи, тобто завершити підготовчий процес для наступальних дій», – додав він.

Нагадаємо, що російська армія тисне із трьох боків на Покровському напрямку.

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