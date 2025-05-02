Жінка, яка стріляла у Стерненка, розповіла, що була закохана у свого куратора

Фото: suspilne.media

Суд заарештував до 29 червня 45-річну мешканку Одеської області, яку підозрюють у нападі на активіста та волонтера Сергія Стерненка. Про це повідомляє «Суспільне».

«Підозрюваної в нападі на Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 29 червня без права внесення застави», — йдеться в повідомленні.

Суд також зобов'язав забезпечити її проведення гемодіалізу.



За словами адвоката, жінка визнала провину. За її версією спочатку її залякував невідомий чоловік, а потім вона нібито закохалася в нього. Він представився співробітником СБУ і переконав її, що Стерненко співпрацює з ФСБ і несе відповідальність за удари по Києву. Фото співрозмовника, з яким вона спілкувалася через месенджер, вона жодного разу не бачила.

Як повідомили у СБУ, спочатку вона за вказівкою кураторів жінка вела спостереження за автомобілями, фотографувала їх та передавала цю інформацію через посередника. Пізніше жінка почала отримувати складніші завдання: їй доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій та переїхати до квартири в центральній частині Києва.

Із середини квітня вона почала стежити за Сергієм Стерненком, оселившись у тому ж житловому комплексі, де він проживає. Незабаром їй передали координати «схрону» зі зброєю пістолетом ПМ та патронами.

1 травня куратор наказав — усунути активіста біля його будинку. Знаючи модель машини та приблизний час виходу Стерненка, жінка відкрила вогонь. Одна з куль поранила його в ногу. Нападника одразу ж затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків у неї виявили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами, а також компоненти для саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.