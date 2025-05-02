Повітряні сили ЗСУ знищили 5 гаубиць і укріплення армії РФ на Сході та Півдні

Авіаудари по ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Українська авіація активно знищує укріплення російських військ у Запорізькій області, на Сході та стримує натиск із Півночі, знищуючи позиції ворога. Про це повідомили пілоти Повітряних сил ЗСУ в блозі «Соняшник».

За їхніми даними, за останній час було знищено:

пункти управління БпЛА;

ангар із технікою;

командні та ротні укріплення;

вчергове задіяна «космічна програма» зі знищення бліндажів.

Окремо відзначено успішне знищення відразу п'яти гаубиць, розосереджених у посадках одного квадрата. Днем раніше ця артилерійська батарея вела обстріл українських позицій, тому було прийнято рішення знищити її одним ударом.

Український винищувач за роботою. Фото: кадр із відео

Раніше повідомлялося про знищення гармат 2А36 «Гіацинт-Б» на Запорізькому напрямку. Український Су-27 вразив ціль високоточною крилатою авіабомбою GBU-39. За даними авторів блогу, знищено загалом п'ять артилерійських знарядь.