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Повітряні сили ЗСУ знищили 5 гаубиць і укріплення армії РФ на Сході та Півдні

02 травня 2025, 16:56

Повітряні сили ЗСУ знищили 5 гаубиць і укріплення армії РФ на Сході та Півдні

Авіаудари по ЗС РФ. Фото: кадр із відео Авіаудари по ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Українська авіація активно знищує укріплення російських військ у Запорізькій області, на Сході та стримує натиск із Півночі, знищуючи позиції ворога. Про це повідомили пілоти Повітряних сил ЗСУ в блозі «Соняшник».

За їхніми даними, за останній час було знищено:

  • пункти управління БпЛА;
  • ангар із технікою;
  • командні та ротні укріплення;
  • вчергове задіяна «космічна програма» зі знищення бліндажів.

Окремо відзначено успішне знищення відразу п'яти гаубиць, розосереджених у посадках одного квадрата. Днем раніше ця артилерійська батарея вела обстріл українських позицій, тому було прийнято рішення знищити її одним ударом.

Український винищувач за роботою. Фото: кадр із відео

Раніше повідомлялося про знищення гармат 2А36 «Гіацинт-Б» на Запорізькому напрямку. Український Су-27 вразив ціль високоточною крилатою авіабомбою GBU-39. За даними авторів блогу, знищено загалом п'ять артилерійських знарядь.

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СУ-27 знищення техніки рф авіаудари по піхоті та БК РФ авіаудари по пункту управління РФ GBU-39 2А36 «Гіацинт-Б»
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