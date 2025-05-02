У кількох регіонах України відкрили центри правової допомоги рідним військовополонених

З 1 травня 2025 року у кожній області України почали діяти регіональні представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Ініціативу реалізовано на підставі рішення Ради Координаційного штабу від 15 квітня. До роботи регіональних груп залучено співробітників Офісу омбудсмана та Міністерства внутрішніх справ України.
«Керівниками представництв у Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській (у тому числі для мешканців Сумської області), Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях призначено представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», — повідомив Лубінець.
Адреси представництв:
Також у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях керівництво регіональними групами здійснюють представники управління з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин (Секретаріату уповноваженого) МВС України.
Адреси представництв:
Графіки роботи представництв буде опубліковано додатково.
Основна мета цих представництв — спростити доступ сімей військовополонених та безвісти зниклих до консультаційної та правової допомоги.
Консультаційні центри Координаційного штабу також продовжують роботу у Вінницькій, Львівській, Миколаївській (включаючи мешканців Херсонської області та АР Крим), Харківській областях та у Києві. Вони надають інформаційну та правову підтримку сім'ям військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Актуальні контакти — на сайті: https://koordshtab.gov.ua/contacts
Як повідомлялося, майже 30 тисяч українців набули статусу зниклих безвісти з початку 2024 року — це військові та цивільні.