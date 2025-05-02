У кількох регіонах України відкрили центри правової допомоги рідним військовополонених

Ілюстративне фото: koordshtab.gov.ua/contacts

З 1 травня 2025 року у кожній області України почали діяти регіональні представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ініціативу реалізовано на підставі рішення Ради Координаційного штабу від 15 квітня. До роботи регіональних груп залучено співробітників Офісу омбудсмана та Міністерства внутрішніх справ України.

«Керівниками представництв у Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській (у тому числі для мешканців Сумської області), Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях призначено представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», — повідомив Лубінець.

Адреси представництв:

Дніпропетровська область (також для мешканців Запорізької) — м. Київ Дніпро, просп. А. Поля, 2Д

Житомирська область — м. Житомир, вул. Польова, 6А

Полтавська область (в т.ч. для жителів Сумської) — м. Київ Полтава, вул. Соборності, 45А, к. 1–4

Тернопільська область — м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8

Закарпатська область — м. Ужгород, вул. Пушкіна, 1

Хмельницька область — м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, к. 104–107

Черкаська область — м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17

Чернівецька область — м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 60

Також у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях керівництво регіональними групами здійснюють представники управління з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин (Секретаріату уповноваженого) МВС України.

Адреси представництв:

Волинська область — м. Луцьк, вул. Винниченка, 21, каб. 10

Донецька область (включаючи жителів Луганської) — адреса не розголошується з міркувань безпеки

Івано-Франківська область — м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 46

Кіровоградська область — м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1, каб. 10

Одеська область — м. Київ Одеса, вул. Грецька, 42, каб. 12

Рівненська область — м. Рівне, вул. Петра Могили, 41, каб. 36

Чернігівська область — м. Чернігів, вул. Перемоги, 74, каб. 607

Графіки роботи представництв буде опубліковано додатково.

Основна мета цих представництв — спростити доступ сімей військовополонених та безвісти зниклих до консультаційної та правової допомоги.

Консультаційні центри Координаційного штабу також продовжують роботу у Вінницькій, Львівській, Миколаївській (включаючи мешканців Херсонської області та АР Крим), Харківській областях та у Києві. Вони надають інформаційну та правову підтримку сім'ям військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Актуальні контакти — на сайті: https://koordshtab.gov.ua/contacts

Як повідомлялося, майже 30 тисяч українців набули статусу зниклих безвісти з початку 2024 року — це військові та цивільні.