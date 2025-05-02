Шпигуни під прикриттям зоопритулку: 15 років за роботу на окупантів у Харківській області

Харківський районний суд визнав винними у державній зраді 52-річну жінку та її 61-річного чоловіка. Обом призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«Зараз триває термін на апеляційне оскарження», — уточнили у відомстві.

За даними слідства, подружжя, яке офіційно ніде не працювало, жило в передмісті Харкова і представлялося зооволонтерами, які нібито допомагали бездомним тваринам. Щоб не викликати підозри, вони навіть обладнали на території свого будинку «притулок».

Насправді ж під цим прикриттям пара збирала інформацію про розташування особового складу Сил оборони України, місця лікування поранених військових та інші об'єкти. Частину відомостей їм вдавалося отримувати від місцевих жителів, розголошуючи розмови за побутове спілкування.

За інформацією Управління СБУ в Харківській області, обох завербував їхній знайомий, який проживає на тимчасово окупованій території та співпрацює з російським ДРУ. Саме йому вони передавали зібрані дані через Telegram.

Затримання відбулося у січні 2025 року. Під час обшуків у подружжя вилучили телефони з доказами співпраці із супротивником. До суду вони перебували під вартою та під час слухань повністю визнали свою провину.

Раніше на Донеччині затримали співробітницю одного з вугледобувних підприємств — її також підозрюють у державній зраді.