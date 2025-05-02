Стрілянина в Одесі: поліцейські затримали чоловіка, який накинувся на них із ножами

Чоловік накинувся із двома ножами на правоохоронців в Одесі, які несли службу з охорони громадського порядку на Куликовому полі. Поліцейських поранено, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано. Також в результаті отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських», — йдеться у повідомленні.

Усього було поранено чотирьох поліцейських. На місці працює слідчо-оперативна група.

Чоловіка підозрюють у зазіханні на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, сьогодні — одинадцята річниця трагедії в Одесі. 2 травня 2014 року зіткнення між проукраїнськими та проросійськими активістами призвели до загибелі 48 осіб, понад 200 отримали поранення, зокрема внаслідок пожежі у Будинку профспілок на Куликовому полі.



Раніше суд заарештував до 29 червня 45-річну мешканку Одеської області, яку підозрюють у нападі на активіста та волонтера Сергія Стерненка.