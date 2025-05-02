Без документів та допомоги: історії дітей, яких вдалося повернути з окупації

З території, що тимчасово контролюється Росією, вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Про це повідомила радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна.



«Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA», — написала вона у своєму Telegram-каналі.



Серед врятованих — сім'я із двома дітьми, яка тривалий час жила в умовах окупації. Молодша дитина потребувала медичної допомоги, але доступу до неї не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, проте щоразу стикалися із заборонами та перешкодами з боку окупаційних адміністрацій.



Також Зарівна розповіла про дівчинку та її матір, які принципово відмовлялися оформляти російські документи. Це зробило їх об'єктами психологічного тиску, шантажу та прямих загроз. За словами Зарівної, у якийсь момент ситуація стала критичною, і сім'я змушена була просити допомоги для евакуації.



У рятувальній місії вже традиційно брав участь Катар.

Наприкінці березня п'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями.