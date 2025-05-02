На Донеччині змінили час комендантської години залежно від відстані до лінії фронту

На Донеччині скоригували режим комендантської години залежно від близькості до зони бойових дій. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На територіях, віддалених від лінії фронту більш ніж на 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00.

У населених пунктах, розташованих ближче ніж за 10 кілометрів від фронту, обмеження запроваджуються з 15:00 до 11:00.

Повний перелік таких населених пунктів наведено нижче.

Бахмутський район • Сіверська громада — Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське

• Соледарська громада — Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля, Виїмка, Спірне, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга

• Торецька громада — Новоспаське, Щербинівка, Леонідівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Дружба, Кримське, Суха Балка

• Званівська громада — Переїзне, Званівка, Верхньокам’янське, Кузьминівка

Волноваський район • Великоновосілківська громада — Багатир, Андріївка, Розлив, Костянтинопіль, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Одрадне, Зелене Поле

• Комарська громада — Привільне, Вільне Поле, Бурлацьке, Шевченко, Воскресенка, Новоочеретувате, Скудне, Дніпроенергія, Веселе, Федорівка, Комар, Перебудова, Комишуваха

Краматорський район • Лиманська громада — Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки

• Миколаївська громада — Малинівка, Тихонівка

• Костянтинівська та Іллінівська громади — всі населені пункти

Покровський район • Покровська громада — Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченко, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасилівка, Новооленівка, Новотроїцьке, Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Вовкове, Звірове, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження

• Гродівська громада — Миколаївка, Козацьке, Промінь, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке

• Удачненська громада — Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Удачне

• Мирноградська громада — Мирноград, Рівне, Красний Лиман