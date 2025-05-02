Харків атакували безпілотники: у місті гасять пожежі

Понад 10 вибухів пролунало у Харкові. Місто — під масованою атакою російських БПЛА.

За попередніми даними, у Харкові внаслідок удару російських безпілотників поранено 12 людей. Про це повідомили у міській адміністрації.

Атака сталася у Салтівському районі. Внаслідок влучення були пошкоджені житловий багатоквартирний будинок та автомобілі, частина з яких спалахнула.

«Бригади швидкої допомоги працюють на місці і надають допомогу постраждалим», — повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.



На місці також працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжується ліквідація наслідків удару.