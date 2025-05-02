Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень

Масштабні руйнування природного середовища, спричинені повномасштабною агресією Росії, завдали Луганщині екологічних збитків на суму понад 622 мільярди гривень. Такі дані оприлюднила Державна екологічна інспекція у Луганській області на 30 квітня.
«Загальні збитки, завдані навколишньому середовищу внаслідок військових дій, становлять 622 444 641 353 гривні», — повідомляють в інспекції.
Найбільші пошкодження зафіксовані за такими напрямками:
За словами фахівців, постійні бойові дії та обстріли стали причиною систематичного руйнування природних територій, забруднення ґрунту, води та повітря. Оцінка збитків продовжується.
Нагадаємо, що Росія щороку планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину.