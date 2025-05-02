Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень

Масштабні руйнування природного середовища, спричинені повномасштабною агресією Росії, завдали Луганщині екологічних збитків на суму понад 622 мільярди гривень. Такі дані оприлюднила Державна екологічна інспекція у Луганській області на 30 квітня.

«Загальні збитки, завдані навколишньому середовищу внаслідок військових дій, становлять 622 444 641 353 гривні», — повідомляють в інспекції.

Найбільші пошкодження зафіксовані за такими напрямками:

забруднення ґрунту — понад 319 мільярдів грн.;

лісові пожежі — понад 298 мільярдів грн.;

горіння газу — понад 324 мільйони грн.;

інші види пожеж — понад 43 мільйони грн.;

забруднення водних ресурсів — понад 4 мільярди грн.

За словами фахівців, постійні бойові дії та обстріли стали причиною систематичного руйнування природних територій, забруднення ґрунту, води та повітря. Оцінка збитків продовжується.

Нагадаємо, що Росія щороку планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину.