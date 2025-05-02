Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині

Суспільство



У селах Шахове та Торецьке Шаховської громади розпочинається примусова евакуація дітей разом із батьками чи законними представниками.



На Донеччині мешканців закликають утриматися від пересування трасою на ділянці Добропілля-Білицьке через підвищену активність російських БПЛА.



На Донеччині змінили режим комендантської години залежно від близькості до зони бойових дій. На територіях, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, розташованих ближче ніж за 10 кілометрів від фронту, обмеження запроваджуються з 15:00 до 11:00.



Масштабні руйнування природного середовища, спричинені повномасштабною агресією Росії, завдали Луганщині екологічних збитків на суму понад 622 мільярди гривень.



Бойові дії



Війська РФ завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю, поранення отримали 29 осіб, пошкоджено житлові будинки, університет та завод з ремонту пасажирських електровозів. Російська авіація скинула авіабомбу на село Клинове Костянтинівської громади, загинула 66-річна жінка, пошкоджено будинок. У центрі Херсона постраждали двоє людей, окупанти атакували безпілотниками, удар припав по парковці. У Харкові внаслідок удару російських безпілотників поранено шістьох людей, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок та автомобілі.



Армія РФ окупувала село Тарасівка на Донеччині, повідомили аналітики DeepState. Також росіяни просунулися поблизу села Суха Балка на Донеччині.



На Покровському напрямку висока активність російських військ, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. За його словами, з одного боку окупанти активно намагаються рухатися до траси «Покровськ-Костянтинівка», а з іншого хочуть відновити тактичне положення на захід від міста.



Під час ліквідації пожежі у Микитівському районі окупованої Горлівки відбулася атака дронів, стверджують в угрупуванні «ДНР». Внаслідок удару поранення отримали вісім пожежників.