Зеленський: ЗСУ діють в Курській та Бєлгородській областях

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України продовжують активні дії на території Курської та Бєлгородської областей Росії. Про це він заявив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 3 травня.

«Декілька разів сьогодні доповідав головком. Особлива увага — ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку та на низці інших ділянок. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Росія, як і раніше, відмовляється від повного та стійкого припинення вогню, тоді як міжнародні партнери України «вже втомилися від постійних російських маніпуляцій».

«Ми захищаємо наші позиції, ми діятимемо відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватися там, звідки вона і прийшла», — наголосив президент.

Повідомлення представників Кремля про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають дійсності, заявили раніше у Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше Міноборони РФ визнало участь північнокорейських військових у протистоянні з ЗСУ у Курській області.