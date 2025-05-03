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Російські обстріли забрали життя мирних жителів у Новохатському та Клиновому на Донеччині

03 травня 2025, 08:57

Російські обстріли забрали життя мирних жителів у Новохатському та Клиновому на Донеччині

За 2 травня російські військові вбили 4 мешканців Донеччини — у Новохатському (3) та Клиновому (1). Також у Новохатському 1 особу поранено. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Гришиному, Костянтинівці та Покровську — по 2 поранених мирних мешканців. Ще один дістав поранення у Райському.

Загальна кількість жертв армії РФ у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

З початку повномасштабного вторгнення в області загинув 3181 мирний житель, 7026 отримали поранення.

За 1 травня росіяни вбили двох жителів Донецької області — у місті Мирноград та селищі Новоекономічне.

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