Російські обстріли забрали життя мирних жителів у Новохатському та Клиновому на Донеччині

За 2 травня російські військові вбили 4 мешканців Донеччини — у Новохатському (3) та Клиновому (1). Також у Новохатському 1 особу поранено. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



У Гришиному, Костянтинівці та Покровську — по 2 поранених мирних мешканців. Ще один дістав поранення у Райському.



Загальна кількість жертв армії РФ у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабного вторгнення в області загинув 3181 мирний житель, 7026 отримали поранення.

За 1 травня росіяни вбили двох жителів Донецької області — у місті Мирноград та селищі Новоекономічне.