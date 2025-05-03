Вночі окупований Крим атакували дрони

Над окупованим Кримом за ніч збили 96 безпілотників, заявили у Міноборони РФ. Ще 74 — над територією РФ та іншими окупованими територіями України.



Мешканці Керчі та Феодосії вночі повідомляли про гучні звуки та спалахи в небі з боку Чорного моря. У Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Рух Кримським мостом було перекрито.



У мережі користувачі публікували пожежу у Феодосії. Однак окупаційна влада не розкриває деталей — що горіло.

Вночі 2 травня безпілотники також атакували окупований Крим. 25 квітня БПЛА атакували позиції російського ЗРК С-400 «Тріумф» на околицях міста Саки.