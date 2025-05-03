Обстріли Харкова та області: що відомо про постраждалих та руйнування

Минулої доби в результаті російських ударів постраждали чотири населені пункти Харківської области і місто Харків. Загинув 47-річний чоловік, ще 51 особа отримала поранення. За даними прокуратури, серед постраждалих дві дівчини віком 11 та 16 років.



Армія РФ активно використовувала різні види озброєння, включаючи 11 керованих авіабомб (КАБ), 3 дрона-камікадзе FPV, 21 безпілотник типу «Шахед» та 28 БпЛА типу «Герань-2».



У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, магазин та багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, зруйновано складську будівлю. В Ізюмському районі пошкоджено господарську споруду.



Місто Харків також зазнало обстрілів: 17 дронів типу «Герань-2» атакували чотири райони — Слобідський, Салтівський, Київський та Основ'янський. Пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі та приватні будинки.