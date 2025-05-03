Понад 3,3 тисячі ударів за добу: зведення про обстріл Донецької області

Минулої доби внаслідок інтенсивних російських обстрілів Донеччини загинули чотири людини, вісім дістали поранення. Окупант завдав 3392 ударів по житлових районах і лінії фронту. Про це повідомили у поліції області.



Обстрілів зазнали 19 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, селищу Олексієво-Дружківка, селах Гришине, Довга Балка, Золотий Колодязь, Іллінівка, Клинове, Нововодяне, Новохатське, Олександро-Калинове, Олексіївка, Осикове, Степанове, Шандриголове, Яблунівка.



Пошкоджено 132 цивільні об'єкти, включаючи 82 житлові будинки.

У Новохатському (Комарська громада) внаслідок скидання авіабомби «УМПБ Д-30СН» загинули троє мирних жителів, ще одна людина поранена. Пошкоджено 7 приватних будинків.



У Клиновому (Костянтинівська громада) окупант застосував авіабомбу «КАБ-250» — загинула одна людина, зруйновано житловий будинок.



Костянтинівка зазнала атаки з повітря, артобстрілу та ударів дронів. Поранено двох місцевих жителів. Пошкоджено багатоповерховий та приватні будинки, два магазини, аптека, кафе, навчальний заклад, адміністративний будинок, виробничі приміщення та об'єкти критичної інфраструктури.



У Покровську поранено двох мирних жителів, пошкоджено цивільне авто. Ще двоє постраждалих — у селі Гришине (Покровська громада), пошкоджено адмінбудівлю.



Крім того, сьогодні після опівночі російські війська атакували ще вісім населених пунктів: Білозерське, Андріївку, Веселу Гору, Райське, Самарське, Святогорівку, Софіївку та Шахове. У Райському поранено мирного жителя.

Минулої доби в результаті російських ударів постраждали чотири населені пункти Харківської області і сам Харків. Загинув 47-річний чоловік, ще 51 особа отримала поранення.