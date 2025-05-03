Безпілотники вдарили по Новоросійську: спалахнули зерносховища та квартири

У ніч проти 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Місцева влада повідомляє про пожежі.

Згідно з російськими джерелами, уламки дронів пошкодили три резервуари на зерновому терміналі в порту Новоросійська. Пожежники продовжують боротьбу із вогнем.

Міський транспорт припинив роботу. Також повідомляється про пошкодження у трьох багатоквартирних будинках. Один із дронів влетів у квартиру на 12-му поверсі житлового комплексу, де спалахнула пожежа.

Місцева влада заявила про чотирьох постраждалих за ніч у регіоні.