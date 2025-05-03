Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський розкритикував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я: «Це театральна постановка»

03 травня 2025, 11:53

Зеленський розкритикував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я: «Це театральна постановка»

Зеленський розкритикував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я: «Це театральна постановка»

Володимир Путін запропонував тимчасово призупинити бойові дії з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Про це заявили в Кремлі, підкресливши намір Росії дотримуватись триденного перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на цю ініціативу, назвавши її «театральною постановкою», яка має на меті створити видимість виходу Росії з міжнародної ізоляції.

Український лідер підтримує запропоновану США стратегію тридцятиденного перемир'я.

«Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо нею. З цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, спробуймо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п'ять, сім днів ні про що домовитися», — заявив Зеленський 3 травня у бесіді з журналістами.

Він наголосив, що за два-три дні план наступних кроків після закінчення війни збудувати неможливо.

«І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Грати для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, чи друзям, чи партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня — допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто перебуваємо у війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1, з 3, з 5. Якщо йому потрібна дата 7, нам все одно. З сьомого числа — 30 днів», — додав президент України.

Це не перший випадок, коли Москва виступає з такою ініціативою. Раніше, під час так званого «Великоднього перемир'я», оголошеного всього за годину до початку, російська сторона супроводжувала заяву риторикою про «світле свято» та «гуманітарні мотиви», проте власний режим порушила понад 2 900 разів. Цього разу перемир'я, за заявою Кремля, має односторонній характер і оголошено за тиждень до передбачуваної дати початку.

Раніше у Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський
Інше
перемир'я

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
14:44
ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку
11:06
У Донецьку відстежують замовлення чоловіків призовного віку
10:20
Знищення РЕБ під Саками викликало паніку в Криму
23:00
Головне за день Україна готова до перемир'я. Росіяни захопили селище на Донеччині
17:50
«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації
17:08
«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів
12:48
У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові
08:02
Росіяни захопили Суху Балку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків
19:09
Росія може забрати у українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях
16:29
Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
усі новини
14:02
У Білому домі прокоментували заяви про вихід із переговорів щодо миру, а Зеленський розраховує на допомогу Європи
13:26
Україна не несе відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії — Зеленський
11:53
Зеленський розкритикував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я: «Це театральна постановка»
11:31
Безпілотники вдарили по Новоросійську: спалахнули зерносховища та квартири
10:44
Понад 3,3 тисячі ударів за добу: зведення про обстріл Донецької області
10:04
Обстріли Харкова та області: що відомо про постраждалих та руйнування
09:43
Вночі окупований Крим атакували дрони
08:57
Російські обстріли забрали життя мирних жителів у Новохатському та Клиновому на Донеччині
23:07
Зеленський: ЗСУ діють в Курській та Бєлгородській областях
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
22:23
Харків атакували безпілотники: у місті гасять пожежі
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
20:36
На Донеччині змінили час комендантської години залежно від відстані до лінії фронту
19:43
Без документів та допомоги: історії дітей, яких вдалося повернути з окупації
19:03
Стрілянина в Одесі: поліцейські затримали чоловіка, який накинувся на них із ножами
18:11
Шпигуни під прикриттям зоопритулку: 15 років за роботу на окупантів у Харківській області
17:53
У кількох регіонах України відкрили центри правової допомоги рідним військовополонених
17:02
Жительку Мирнограда підозрюють у держзраді та здачі позицій ЗСУ
16:56
Повітряні сили ЗСУ знищили 5 гаубиць і укріплення армії РФ на Сході та Півдні
усі новини
ВІДЕО
Результат удару БПЛА РФ по машині в Херсоні. Фото: кадр із відео Росія атакувала центр Херсона: постраждали двоє чоловіків
02 травня, 14:36
Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
02 травня, 12:15
Удар по російській гарматі на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили вісім російських гармат на Лиманському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 травня, 11:26
Мотоштурм на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Дрони ЗСУ знищили мотоштурм противника на Куп'янському напрямку
02 травня, 10:10
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Масована атака «шахедів» на Запоріжжя: у місті понад 30 поранених та багато руйнувань
02 травня, 10:03
Затриманий убивця. Фото: кадр із відео Іноземець отримав довічне за 11 убивств в Україні
02 травня, 09:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір