Зеленський розкритикував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я: «Це театральна постановка»

Володимир Путін запропонував тимчасово призупинити бойові дії з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Про це заявили в Кремлі, підкресливши намір Росії дотримуватись триденного перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на цю ініціативу, назвавши її «театральною постановкою», яка має на меті створити видимість виходу Росії з міжнародної ізоляції.

Український лідер підтримує запропоновану США стратегію тридцятиденного перемир'я.

«Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо нею. З цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, спробуймо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п'ять, сім днів ні про що домовитися», — заявив Зеленський 3 травня у бесіді з журналістами.



Він наголосив, що за два-три дні план наступних кроків після закінчення війни збудувати неможливо.



«І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Грати для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, чи друзям, чи партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня — допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто перебуваємо у війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1, з 3, з 5. Якщо йому потрібна дата 7, нам все одно. З сьомого числа — 30 днів», — додав президент України.



Це не перший випадок, коли Москва виступає з такою ініціативою. Раніше, під час так званого «Великоднього перемир'я», оголошеного всього за годину до початку, російська сторона супроводжувала заяву риторикою про «світле свято» та «гуманітарні мотиви», проте власний режим порушила понад 2 900 разів. Цього разу перемир'я, за заявою Кремля, має односторонній характер і оголошено за тиждень до передбачуваної дати початку.

Раніше у Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я