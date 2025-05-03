Україна не несе відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився про участь різних країн у параді перемоги у Москві на 9 травня.



«Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо відповідати за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніяких давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія робитиме у ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і таке інше. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, говорити: "Ми не рекомендуємо вам з погляду безпеки відвідувати РФ. А якщо ви це робите — не питайте нас. Це ваше особисте рішення», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.



Він зазначив, що це не вперше, коли до Києва звертаються інші країни з тим, що вони їдуть на територію Росії і хотіли б, щоб на цей момент було безпечно.



«Україна точно не несе жодної відповідальності за те, що відбувається сьогодні у Росії. Це факт. Ми несемо відповідальність, коли ми тут. Тим більше, що я впевнений, що такою самою дипломатією займаються інші країни з росіянами, коли вони приїжджають до нас, і, як показує досвід, у нас бувало багато різних лідерів, і під час їхніх візитів були різного формату удари, штурми, залякування», — додав Зеленський.



Він також зазначив, що Україна «порядно поводитися з Китаєм та з державами, які не підтримують Україну з початку війни, а десь там балансують або іноді більше схиляються до росіян через історичні зв'язки».

Як повідомлялося, Кремль готує парад перемоги у Москві на 9 травня. Більшість країн демократичного світу відмовилися відвідувати Росію після того, як вона повномасштабно вторглася в Україну. Наразі Москву відвідують окремі представники Європи, лідери диктаторських режимів, які також допомагають РФ воювати проти України, китайські делегації.



Володимир Путін запропонував призупинити бойові дії — з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Про це заявили в Кремлі, підкресливши намір Росії дотримуватись триденного перемир'я.



Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на цю ініціативу, назвавши її «театральною постановкою», яка має на меті створити видимість виходу Росії з міжнародної ізоляції.