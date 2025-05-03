У Білому домі прокоментували заяви про вихід із переговорів щодо миру, а Зеленський розраховує на допомогу Європи

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що європейські країни продовжать підтримувати Україну, навіть якщо Сполучені Штати вирішать вийти із переговорного процесу з Росією.

«Бачите, як складно зробити навіть перший крок – припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють: питання територій, санкцій як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того, як домовляться про ceasefire, деякі країни хотітимуть, щоб ми з росіянами залишилися віч-на-віч. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо», — сказав Зеленський, спілкуючись із журналістами 3 травня.

Заява прозвучала на тлі обговорень у США про можливий перегляд своєї ролі у процесі мирного врегулювання. Прессекретар Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що у мережі поширюється багато невірогідної інформації щодо її слів, і уточнила позицію американської сторони.

«Існує багато фейкових новин про мої коментарі. Ось правда: як держсекретар Марко Рубіо заявив, якщо не буде прогресу в переговорах між Росією та Україною у напрямку конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередник. Якщо і коли це станеться, вирішуватиме президент. Ми підштовхуємо обидві сторони до реального прогресу», — написала Брюс у мережі X.

В ефірі Fox News вона також наголосила на позиції Білого дому: «Ми це зазначили: президент і держсекретар неодноразово заявляли, що військового способу виграти цю війну не існує. Ми не повернемо Україну до кордонів 2014 року та більш раннього періоду. Це те, де обом сторонам доведеться йти на компроміс і мир із цим погоджується — ця війна має завершитися. Але насправді це має бути рішенням саме сторін, які готові до такого врегулювання».

Представник МЗС України Георгій Тихий також наголосив, що коментарі Брюс про роль США як посередника раніше вже звучали у схожому контексті.