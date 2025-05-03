В Росії впав винищувач — його збив український морський дрон

Спецпідрозділ Головного управління розвідки міністерства оборони України ліквідував 2 травня у Чорному морі російський літак Су-30.



«Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі і врешті-решт впав у море — на дно володінь безжального "Нептуна"», — йдеться у повідомленні.



Удар по бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік порту в місті Новоросійськ, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.



Раніше, 31 грудня 2024 року, завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецназівці ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль — два російські вертольоти Мі-8.

Як повідомлялося, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.