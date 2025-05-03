Куди просунулась армія РФ і де точаться бої на фронті — зведення

Російська армія просунулась у районі Надіївки, Андріївки, Тарасівки, Богданівки та Шевченка у Донецькій області. Про це повідомляє проєкт DeepState.



Станом 3 травня на фронті сталося 123 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найактивніше окупанти діяли на Новопавлівському та Покровському напрямках.



Так, війська РФ 50 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Константинополь, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та у напрямку Відрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченка та Богатиря на Новопавлівському напрямку, 28 бойових зіткнень досі тривають.



На Покровському напрямі 46 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та у напрямку Нової Полтавки, Миролюбівки. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, 10 боїв продовжуються.



Тричі окупанти атакували на Краматорському напрямку, один бій триває. На Торецькому напрямі Сили оборони відбили одну атаку.



Українські військові також відбили дві атаки військ РФ поблизу Новоданилівки та Кам'янського.

Як повідомлялося, на Покровському напрямку висока активність російських військ.