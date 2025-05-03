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Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я

03 травня 2025, 23:34

Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я

Політика

 Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що європейські країни продовжать підтримувати Україну, навіть якщо США вирішать вийти із переговорного процесу з Росією. Прес-секретарка Держдепартаменту США Теммі Брюс уточнила позицію американської сторони: «Якщо не буде прогресу в переговорах між Росією та Україною щодо конкретного рішення, США зроблять крок назад як посередник».

Володимир Путін запропонував призупинити бойові дії - з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Український президент різко відреагував на цю ініціативу, назвавши її «театральною постановкою», яка має на меті створити видимість виходу Росії з міжнародної ізоляції.

Суспільство

 Пенсіонерам, які мешкають на окупованих територіях або за межами України, стане простіше отримати виплати. Українські державні органи у березні оголосили про спрощення цього процесу. Кабмін затвердив нові правила, які встановлюють єдиний порядок отримання пенсій для всіх громадян — незалежно від того, чи перебувають вони в Україні, чи на окупованій території, чи за кордоном. Є кілька ключових моментів, які викликають запитання. Наприклад, як бути із заявою, що ви не отримуєте російську пенсію? Чи вилучають кошти з рахунків пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію? Наскільки це взагалі законно? Як скористатися онлайновими послугами українських банків, перебуваючи в окупації?

Бойові дії

Кількість людей, яким знадобилася медична допомога після масованого удару РФ по Харкову ввечері 2 травня, на ранок зросла до 51, з них — двоє дітей. У Куп'янську зруйновано будівлю пожежної частини, нині шукають місце дислокації рятувальників.

У Донецькій області загинули щонайменше двоє людей і одна — поранена через російські атаки по Мирнограду, Комару та Костянтинівці. Російська армія двічі вдарила по Херсону, одна людина загинула, семеро поранені. Ще двох людей в області поранено через інші атаки РФ.

Під час атаки безпілотники в Новоросійську Краснодарського краю Росії постраждали чотири особи. Уламки дронів пошкодили три резервуари на зерновому терміналі в порту. Пожежники продовжують боротьбу із вогнем. Також повідомляється про пошкодження у трьох багатоквартирних будинках.

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