У Києві через атаку російських безпілотників постраждали 11 осіб, серед них — двоє дітей

Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російських безпілотників по Києву. Фото: ДСНС

Вночі 4 травня росіяни атакували столицю України ударними безпілотниками.

Повітряна тривога у Києві тривала трохи більше години. Уламки збитих дронів упали у трьох районах міста. Внаслідок атаки постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у неділю, 4 травня.

Зазначається, що повітряна тривога у столиці тривала трохи більше години (з 00:20 до 01:21). Падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано у трьох районах Києва.

Оболонський район: займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на дах; пожежа семи автомобілів на відкритій місцевості; падіння уламків у дворі будинку; пошкодження будівлі дитячого садка.

Шевченківський район: падіння уламків та спалах у нежитловій зоні.

Святошинський район: спалах трьох одноповерхових приватних будинків.

На даний момент усі осередки спалаху ліквідовані, заявили в КМВА.