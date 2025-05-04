Трьох людей вбито і двох поранено через російські обстріли Донецької області 3 травня — ОВА — ОВА

Наслідки обстрілу військами РФ одного із населених пунктів Донецької області 3 травня. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби 53 рази обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули 3 особи, двоє дістали поранень. Про це станом на ранок 4 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському обстріляно занедбану промзону. У Мирнограді 1 особа загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків. У Комарі 2 людей загинули.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади знищено будинок. В Андріївці пошкоджено 7 нежитлових будівель та 3 будинки. У Новодонецькому пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено 1 особу. У Слов'янську пошкоджено 3 склади та 2 автомобілі. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач, 2 газопроводи та інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 19 об'єктів: 15 в Олександро-Калиновому та 4 в Яблонівці.

З лінії фронту евакуйовано 94 особи, у тому числі 22 дитини, зазначив начальник ОВА.