Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трьох людей вбито і двох поранено через російські обстріли Донецької області 3 травня — ОВА — ОВА

04 травня 2025, 11:30

Трьох людей вбито і двох поранено через російські обстріли Донецької області 3 травня — ОВА — ОВА

Наслідки обстрілу військами РФ одного із населених пунктів Донецької області 3 травня. Фото: ОВА Наслідки обстрілу військами РФ одного із населених пунктів Донецької області 3 травня. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби 53 рази обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули 3 особи, двоє дістали поранень. Про це станом на ранок 4 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському обстріляно занедбану промзону. У Мирнограді 1 особа загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків. У Комарі 2 людей загинули.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади знищено будинок. В Андріївці пошкоджено 7 нежитлових будівель та 3 будинки. У Новодонецькому пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено 1 особу. У Слов'янську пошкоджено 3 склади та 2 автомобілі. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач, 2 газопроводи та інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 19 об'єктів: 15 в Олександро-Калиновому та 4 в Яблонівці.

З лінії фронту евакуйовано 94 особи, у тому числі 22 дитини, зазначив начальник ОВА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна війська РФ Вадим Філашкін обстріли Донецької області
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
14:44
ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку
11:06
У Донецьку відстежують замовлення чоловіків призовного віку
10:20
Знищення РЕБ під Саками викликало паніку в Криму
23:00
Головне за день Україна готова до перемир'я. Росіяни захопили селище на Донеччині
17:50
«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації
17:08
«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів
12:48
У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові
08:02
Росіяни захопили Суху Балку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків
19:09
Росія може забрати у українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях
16:29
Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі
усі новини
12:16
Російська авіабомба сьогодні знищила центральні прохідні Дружківського машзаводу
11:30
Трьох людей вбито і двох поранено через російські обстріли Донецької області 3 травня — ОВА — ОВА
10:41
У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення командного пункту дивізії РФ під Бахмутом Донецької області
09:34
У Києві через атаку російських безпілотників постраждали 11 осіб, серед них — двоє дітей
08:36
Російські дрони вночі атакували Слов'янськ, Добропілля та Білозерське Донецької області
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
18:00
«Вони загинули за… »: як пропаганда РФ намагається «заговорити» світ на тлі вбивства журналістки Вікторії Рощиної
16:50
Куди просунулась армія РФ і де точаться бої на фронті — зведення
15:15
Хто, крім Арестовича? Розбір персоналій з нового списку санкцій РНБО
14:56
В Росії впав винищувач — його збив український морський дрон
14:02
У Білому домі прокоментували заяви про вихід із переговорів щодо миру, а Зеленський розраховує на допомогу Європи
13:26
Україна не несе відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії — Зеленський
11:53
Зеленський розкритикував пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я: «Це театральна постановка»
11:31
Безпілотники вдарили по Новоросійську: спалахнули зерносховища та квартири
10:44
Понад 3,3 тисячі ударів за добу: зведення про обстріл Донецької області
10:04
Обстріли Харкова та області: що відомо про постраждалих та руйнування
09:43
Вночі окупований Крим атакували дрони
08:57
Російські обстріли забрали життя мирних жителів у Новохатському та Клиновому на Донеччині
23:07
Зеленський: ЗСУ діють в Курській та Бєлгородській областях
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Центральні прохідні Дружківського машзаводу знищено 4 травня російською авіабомбою Російська авіабомба сьогодні знищила центральні прохідні Дружківського машзаводу
04 травня, 12:16
Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російських безпілотників по Києву. Фото: ДСНС У Києві через атаку російських безпілотників постраждали 11 осіб, серед них — двоє дітей
04 травня, 09:34
Результат удару БПЛА РФ по машині в Херсоні. Фото: кадр із відео Росія атакувала центр Херсона: постраждали двоє чоловіків
02 травня, 14:36
Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
02 травня, 12:15
Удар по російській гарматі на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили вісім російських гармат на Лиманському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 травня, 11:26
Мотоштурм на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Дрони ЗСУ знищили мотоштурм противника на Куп'янському напрямку
02 травня, 10:10

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір