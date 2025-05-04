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Російська авіабомба сьогодні знищила центральні прохідні Дружківського машзаводу

04 травня 2025, 12:16

Російська авіабомба сьогодні знищила центральні прохідні Дружківського машзаводу

Центральні прохідні Дружківського машзаводу знищено 4 травня російською авіабомбою Центральні прохідні Дружківського машзаводу знищено 4 травня російською авіабомбою

Внаслідок ранкового обстрілу міста Дружківка Донецької області російськими військами зруйновано одну з візитівок міста — центральні прохідні машинобудівного заводу.

Архітектурну споруду з колонами на центральній вулиці міста було збудовано на початку 1960-х років минулого століття.

Так виглядали центральні прохідні Дружківського машинобудівного заводу до 4 травня 2025 року. Фото: Granit

За непідтвердженими даними, внаслідок удару постраждали троє людей.

За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», серія потужних вибухів пролунала 4 травня у Дружківці з різницею у декілька хвилин.

Перші три вибухи були чутні приблизно о 9:37. Потім, приблизно о 9:41, пролунали ще чотири вибухи.

Дружківський машинобудівний завод було засновано 1893 року бельгійськими та французькими промисловцями.

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