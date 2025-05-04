У Пекіні підтвердили візит лідера КНР до Москви на парад 9 травня

Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом наступного тижня. Фото: Сіньхуа

Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом наступного тижня. Про це повідомило МЗС КНР у неділю, 4 травня.

«На запрошення президента Росії Володимира Путіна глава КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом і візьме участь в урочистостях, присвячених 80-річчю перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні в Москві», .— йдеться у повідомленні.

Тим часом Кремль додав, що під час візиту Сі Цзіньпіна «обговорюватимуться основні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, а також актуальні проблеми міжнародного та регіонального порядку денного».

«Планується підписати цілу низку двосторонніх міждержавних та міжвідомчих документів», — додали в Кремлі.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився приїхати до Москви на військовий парад 9 травня.