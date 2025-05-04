Донецька область: 6 осіб поранено сьогодні через російські обстріли Дружківки, Покровська та Зарічного

Через російські обстріли 4 травня шість мешканців Донецької області дістали поранень. Фото: ОВА

Внаслідок російських обстрілів у неділю, 4 травня, шість мешканців Донецької області дістали поранень. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні вранці росіяни атакували Дружківку дроном, влучили у промзону. Поранень дістали троє цивільних віком від 65 до 69 років. Кількість пошкоджень встановлюємо», — зазначив начальник ОВА.

У Покровську 2 людей поранено та 1 будинок пошкоджено.

Крім того, 1 особа поранена і 2 будинки знищені в Зарічному Лиманської громади, повідомив Філашкін.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу 4 травня міста Дружківка Донецької області російськими військами зруйновано одну з візитівок міста — центральні прохідні машинобудівного заводу.