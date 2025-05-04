Прем'єр Словаччини підтвердив свій візит до Москви на парад 9 травня та розкритикував Зеленського за «загрози»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Dennik

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у неділю, 4 травня, підтвердив, що має намір наступного тижня відвідати Москву, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги над нацизмом.

Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в погрозах закордонним лідерам, які збираються до Москви, і зауважив, що відповідальність за безпеку іноземних лідерів лежить на Росії.

Останніми днями у словацьких ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Фіцо може мати проблеми зі здоров'ям — він скасував частину своєї програми і не з'являвся на публіці. На запитання журналіста про його здоров'я у неділю Фіцо відповів, що до цього нікому не має бути справи.

Він підтвердив, що, як і раніше, відчуває наслідки замаху на нього, який був здійснений у травні минулого року, але вони не заважають йому працювати.

Говорячи про поїздку до Москви, Фіцо заявив, що Зеленський, говорячи про те, що не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які 9 травня мають намір відвідати Росію, «загрожує» їм.

«Якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється», — сказав Фіцо, при цьому, по суті, погодившись зі словами Зеленського про те, що відповідальність за безпеку закордонних гостей лежить на Росії.

Раніше про візит лідера Китаю до Москви на парад 9 травня повідомили у Пекіні.