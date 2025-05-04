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Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута

04 травня 2025, 23:00

Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута

Політика

 Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що сподівається на укладання мирної угоди між Росією та Україною. Він зазначив, що зараз США близькі до домовленостей лише з однієї із сторін війни. Але Трамп відмовився прямо відповісти на запитання, коли саме він припинить посередницькі зусилля, якщо найближчим часом вони не дадуть результату.

Суспільство

Три доби боєць «Азова» Артем Дубина із позивним «Нікополь» був у комі. Куля пройшла крізь голову та шию. Але це був лише початок його випробувань. «Азовець» провів 2 роки та 4 місяці у полоні та після обміну продовжує служити у своєму підрозділі. Про свій бойовий шлях Нікополь розповів в ексклюзивному інтерв'ю.

Бойові дії

 У Києві через атаку російських безпілотників постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. У Донецькій області поранено шістьох людей через російські обстріли Дружківки, Покровська та Зарічного. У Дружківці російськими військами зруйновано одну з візитівок міста — центральні прохідні машинобудівного заводу.

Українська авіація завдала успішного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії РФ в районі міста Бахмут. Дані про втрати супротивника уточнюються.

У Росії селище Суземка Брянської області атакували дрони. Удар припав на підприємство, яке виробляє електроніку для оборонного комплексу РФ. На підприємстві виникла пожежа, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.

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