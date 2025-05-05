Через обстріли армії РФ 4 травня на Донеччині постраждали 10 осіб — ОВА

У неділю, 4 травня, внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупаційними військами зазнали поранень 10 мирних жителів. Про це вранці 5 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За інформацією голови ОВА, 5 людей поранено в Покровську, 3 — у Дружківці та 2 — у Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, вранці 4 травня росіяни завдали кілька авіаударів по Дружківці. В результаті було знищено одну з візитівок міста — центральні прохідні машинобудівного заводу.