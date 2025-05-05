Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Через обстріли армії РФ 4 травня на Донеччині постраждали 10 осіб — ОВА

05 травня 2025, 09:15

Через обстріли армії РФ 4 травня на Донеччині постраждали 10 осіб — ОВА

Через обстріли армії РФ 4 травня на Донеччині постраждали 10 осіб — ОВА

У неділю, 4 травня, внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупаційними військами зазнали поранень 10 мирних жителів. Про це вранці 5 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За інформацією голови ОВА, 5 людей поранено в Покровську, 3 — у Дружківці та 2 — у Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, вранці 4 травня росіяни завдали кілька авіаударів по Дружківці. В результаті було знищено одну з візитівок міста — центральні прохідні машинобудівного заводу.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна війська РФ Вадим Філашкін обстріли Донецької області
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:03
ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа
23:00
Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
14:44
ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку
11:06
У Донецьку відстежують замовлення чоловіків призовного віку
10:20
Знищення РЕБ під Саками викликало паніку в Криму
23:00
Головне за день Україна готова до перемир'я. Росіяни захопили селище на Донеччині
17:50
«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації
17:08
«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів
12:48
У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові
08:02
Росіяни захопили Суху Балку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків
усі новини
10:15
Війська РФ за добу 55 разів обстріляли населені пункти Донецької області: поранено людей, пошкоджено будинки
10:03
ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа
09:37
По Краматорську вдарили російські безпілотники
09:22
ППО збила 42 «Шахеда» та 21 дрон-імітатор
09:15
Через обстріли армії РФ 4 травня на Донеччині постраждали 10 осіб — ОВА
23:00
Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута
17:11
Прем'єр Словаччини підтвердив свій візит до Москви на парад 9 травня та розкритикував Зеленського за «загрози»
16:19
Донецька область: 6 осіб поранено сьогодні через російські обстріли Дружківки, Покровська та Зарічного
15:33
У Пекіні підтвердили візит лідера КНР до Москви на парад 9 травня
14:47
У Брянській області РФ дрони вдарили по оборонному підприємству
12:16
Російська авіабомба сьогодні знищила центральні прохідні Дружківського машзаводу
11:30
Трьох людей вбито і двох поранено через російські обстріли Донецької області 3 травня — ОВА — ОВА
10:41
У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення командного пункту дивізії РФ під Бахмутом Донецької області
09:34
У Києві через атаку російських безпілотників постраждали 11 осіб, серед них — двоє дітей
08:36
Російські дрони вночі атакували Слов'янськ, Добропілля та Білозерське Донецької області
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
18:00
«Вони загинули за… »: як пропаганда РФ намагається «заговорити» світ на тлі вбивства журналістки Вікторії Рощиної
16:50
Куди просунулась армія РФ і де точаться бої на фронті — зведення
15:15
Хто, крім Арестовича? Розбір персоналій з нового списку санкцій РНБО
14:56
В Росії впав винищувач — його збив український морський дрон
усі новини
ВІДЕО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Dennik Прем'єр Словаччини підтвердив свій візит до Москви на парад 9 травня та розкритикував Зеленського за «загрози»
04 травня, 17:11
Безпілотники атакували підприємство оборонного комплексу РФ у Брянській області, там виникла пожежа. Фото: ASTRA У Брянській області РФ дрони вдарили по оборонному підприємству
04 травня, 14:47
Центральні прохідні Дружківського машзаводу знищено 4 травня російською авіабомбою Російська авіабомба сьогодні знищила центральні прохідні Дружківського машзаводу
04 травня, 12:16
Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російських безпілотників по Києву. Фото: ДСНС У Києві через атаку російських безпілотників постраждали 11 осіб, серед них — двоє дітей
04 травня, 09:34
Результат удару БПЛА РФ по машині в Херсоні. Фото: кадр із відео Росія атакувала центр Херсона: постраждали двоє чоловіків
02 травня, 14:36
Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
02 травня, 12:15

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір