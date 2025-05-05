ППО збила 42 «Шахеда» та 21 дрон-імітатор

Мобільні вогневі групи ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про результати масованої атаки Росії в ніч на 5 травня 2025 року.



З 23:00 4 травня ворог запустив по території України 116 ударних та імітаційних безпілотників, а також дві балістичні ракети типу «Іскандер-М»/KN-23 з Курської області РФ.







Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних дронів типу Shahed, а також інших безпілотників на сході, півночі та півдні країни.



Ще 21 безпілотник-імітатор не досяг цілі та був локаційно втрачений без наслідків. Унаслідок атаки постраждали Сумська та Донецька області.