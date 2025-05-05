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ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа

05 травня 2025, 10:03

ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа

Розташовані поруч із Донецькою агломерацією водосховища вичерпані. Фото: тг-канал Розташовані поруч із Донецькою агломерацією водосховища вичерпані. Фото: тг-канал

Окупована частина Донецької області опинилася на межі водної катастрофи, яка, цілком ймовірно, станеться цього літа. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його словами, всі водосховища поблизу Донецької агломерації практично вичерпані — води немає вже зараз, а попереду спекотні й посушливі місяці.

«Практично повністю викачали водосховище на Нижній Кринці. Колись я часто туди їздив, а тепер його, виявляється, більше немає. На березі можна було орендувати будиночки, але тепер у цьому немає сенсу», - написав Казанський.

Він також зазначив, що побудований Росією водовід розвалився і фактично не функціонує. Росія, захопивши Донбас, виявилася не в змозі забезпечити його водою.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали, що водна криза, яка спостерігається на окупованій частині Донецької області вже кілька років, несподівано загострилася.

Також раніше повідомлялося, що розпіарений водовід Дон-Донецьк постійно виходить з ладу, графіки подачі води не дотримуються, а місцеві жителі знову висловлюють невдоволення.

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Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

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