Війська РФ за добу 55 разів обстріляли населені пункти Донецької області: поранено людей, пошкоджено будинки

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області 4 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські військові 55 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 5 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Покровський район. У Беззаботівці Олександрівської громади пошкоджено 6 складів та 8 одиниць сільгосптехніки. У Добропіллі пошкоджено 2 нежитлові приміщення. У Мирнограді пошкоджено 4 будівлі. У Новотроїцькому Шахівської громаді обстріляно приватний сектор та агропідприємства; у Новому Шаховому пошкоджено будинок. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти та господарську споруду; у Зарічному поранено 2 особи, пошкоджено 5 будинків. В Андріївці пошкоджено 4 приватні будинки та нежитлові приміщення. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. У Дружківці поранено 3 людей. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків та газопровід; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, у Веролюбівці — 6.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 107 осіб, зокрема 12 дітей, зазначив Вадим Філашкін.