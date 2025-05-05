Школярів у Севастополі змушують обирати виші РФ

У школах тимчасово окупованого Севастополя учнів знову примушують проходити онлайн-опитування із запитаннями про вибір майбутнього вишу. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Якщо школяр вказує, що планує вступати до університету за межами СНД, його зобов'язують дати розгорнуте пояснення причин такого вибору.



Опитування не є анонімними, що викликає занепокоєння серед батьків і місцевих жителів. Активісти наголошують: якщо дитина навчається в російській школі, її слід попередити — у таких анкетах краще не згадувати українські чи європейські виші.



«Окупанти вкрай чутливі до теми виїзду дітей в Україну або Європу. Краще не давати їм приводу для підозр», — підкреслюють у русі «Жовта Стрічка».