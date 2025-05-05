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ЗС РФ штурмують від Вільного Поля до Новодарівки — DeepState

05 травня 2025, 11:30

ЗС РФ штурмують від Вільного Поля до Новодарівки — DeepState

ЗС РФ активно наступають на півдні Донецької області. Фото: DeepState ЗС РФ активно наступають на півдні Донецької області. Фото: DeepState

3 травня російські війська розпочали активний наступ на півдні Донецької області, в районі Новодарівки, Зеленого Поля та Новополя. Про це йдеться у зведенні проєкту DeepState.

Особливо важка ситуація склалася на ділянці від Новодарівки до Вільного Поля. ЗС РФ атакували одразу на трьох напрямках: на Вільне Поле, на Зелене Поле і на південь від Новосілки, а також просунулися в напрямку Новополя.

Наступ здійснює 143-й мотострілецький полк (в/ч 21634) зі складу 127-ї мотострілецької дивізії РФ. За даними DeepState, противник провів щонайменше 46 штурмових дій, залучивши до двох рот піхоти за підтримки понад 75 мотоциклів.

За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 90 російських військових, ще 45 — поранено. Також повідомляється, що на схід від Новодарівки ворог досяг тактичного успіху і зайняв низку лісосмуг.

Звіт Генштабу ЗСУ

Крім того, йому вдалося переправитися через річку Ворона і закріпитися вздовж траси поблизу Зеленого Поля.

У звіті Генштабу ЗСУ зазначили, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми в районі восьми населених пунктів, включаючи Новопіль, Новосілку та напрямок Зеленого Поля.

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