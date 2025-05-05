Костянтинівка: сьогодні через удар російського дрона пошкоджено медичний заклад

У Костянтинівці Донецької області внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено медичний заклад. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Зазначається, що 5 травня близько 09:10 у місті Костянтинівка російський безпілотник літакового типу «Блискавка-1» завдав удару по цивільній інфраструктурі.
«Внаслідок атаки пошкоджено фасад одного із закладів охорони здоров'я», — йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає, заявив начальник МВА.
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