Костянтинівка: сьогодні через удар російського дрона пошкоджено медичний заклад

Медичний заклад у Костянтинівці Донецької області постраждав внаслідок атаки російського дрону 5 травня. Фото: МВА/facebook

У Костянтинівці Донецької області внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено медичний заклад. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що 5 травня близько 09:10 у місті Костянтинівка російський безпілотник літакового типу «Блискавка-1» завдав удару по цивільній інфраструктурі.

«Внаслідок атаки пошкоджено фасад одного із закладів охорони здоров'я», — йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає, заявив начальник МВА.