У Росії Z-військори повідомляють про спробу ЗСУ прорватися на територію Курської області

Декілька Z-пропагандистів повідомили про спробу українських сил прорватися на територію Курської області Росії. За їхніми даними, в районі села Тьоткіне Глушківського району зафіксовано інтенсивні обстріли, а поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст.
«Як і під час минулих атак, ЗСУ прагнуть знищити мости через річку Сейм та її притоки, щоб ускладнити логістику наших військ», — стверджує пропагандист Семен Пегов.
Цю інформацію підтверджує місцеве видання 46tv.ru.
Канал «Два майори» також повідомляє про підрив мосту, не уточнюючи, чи вівся вогонь з української території, чи диверсію здійснили на місці. Z-військор Олександр Сладков із посиланням на джерела на місці заявив, що атаку вдалося відбити, а українські підрозділи було відкинуто.
«Користуючись поганими погодними умовами, ЗСУ намагаються підготувати атаку на ще одній ділянці в Курській області – на схід від Тьоткіно – у Глушківському районі. Машини розмінування намагаються робити проходи у мінних полях, щоб за ними знову відправити бронетехніку з десантом», — пише канал «Операція z: Військори російської весни».
Незалежних підтверджень цієї інформації на час публікації немає. Влада Курської області ситуацію поки не коментувала.
Нагадаємо, 26 квітня Генштаб ЗСУ спростував повідомлення Кремля про завершення боїв у Курській області Росії.
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