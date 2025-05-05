У Росії Z-військори повідомляють про спробу ЗСУ прорватися на територію Курської області

Російські ЗМІ та Z-військори повідомляють про спробу ЗСУ прорватися в Курську область та підрив мосту біля кордону

Декілька Z-пропагандистів повідомили про спробу українських сил прорватися на територію Курської області Росії. За їхніми даними, в районі села Тьоткіне Глушківського району зафіксовано інтенсивні обстріли, а поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст.

«Як і під час минулих атак, ЗСУ прагнуть знищити мости через річку Сейм та її притоки, щоб ускладнити логістику наших військ», — стверджує пропагандист Семен Пегов.

Цю інформацію підтверджує місцеве видання 46tv.ru.

Канал «Два майори» також повідомляє про підрив мосту, не уточнюючи, чи вівся вогонь з української території, чи диверсію здійснили на місці. Z-військор Олександр Сладков із посиланням на джерела на місці заявив, що атаку вдалося відбити, а українські підрозділи було відкинуто.

«Користуючись поганими погодними умовами, ЗСУ намагаються підготувати атаку на ще одній ділянці в Курській області – на схід від Тьоткіно – у Глушківському районі. Машини розмінування намагаються робити проходи у мінних полях, щоб за ними знову відправити бронетехніку з десантом», — пише канал «Операція z: Військори російської весни».

Незалежних підтверджень цієї інформації на час публікації немає. Влада Курської області ситуацію поки не коментувала.

Нагадаємо, 26 квітня Генштаб ЗСУ спростував повідомлення Кремля про завершення боїв у Курській області Росії.