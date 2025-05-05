Окупанти збрехали про удар по евакуаційній машині

Момент евакуації пораненого після авіаудару РФ. Фото: кадр із відео

Російська пропаганда вкотре попалася на дезінформації, намагаючись видати удар по цивільному автомобілю за «точний удар» по евакуаційній машині, яку нібито використовують військові. Раніше було опубліковане відео, на якому російські військові фактично визнали здійснення удару по евакуаційному транспорту на Донеччині. Відео з атакою FPV-дрона на мікроавтобус опублікувала 98-ма дивізія ВДВ РФ у своєму Telegram-каналі.



На відео, опублікованому 98-ю дивізією ВДВ РФ, показано удар FPV-дрона по білому фургону. У верхньому кутку ролика вони прикріпили скріншот з іншого відео, на якому видно трьох людей у бронежилетах біля евакуаційного автомобіля. В описі стверджується, що це — доказ «військового використання» машини.

Евакуаційна група поліції Донеччини біля автомобіля. Фото: кадр із відео

Однак, як повідомив начальник відділу комунікацій Нацполіції в Донецькій області Павло Дяченко в коментарі «Новинам Донбасу», росіяни видали бажане за дійсне. За його словами, скріншот зроблено з відео 8-денної давності, коли парамедики евакуювали тяжкопоранених після авіаударів по Костянтинівці. Там дійсно знято справжній евакуаційний автомобіль Renault Master.



Але удар дрона завдано по іншому транспортному засобу — білому Renault Trafic. Різниця між моделями помітна при уважному перегляді: у Master дзеркала на високих кріпленнях, «стирчать угору», як у фургонів, тоді як у Trafic — стандартні бокові дзеркала, що «роз'їхалися вшир», як у легкових авто. Також між автівками є різниця в радіаторних решітках, хоча зйомка з дрона зверху не дозволяє легко її помітити.

Різниця між двома моделями Renault Master та Renault Trafic. Фото: ШІ

Крім того, на відео видно, що удару завдано по припаркованій машині, поруч із якою нікого не було. Таким чином, навіть спроба видати це за успішну операцію проти «живої цілі» не витримує критики.



«Момент влучання в машину на відео і наш автомобіль — це абсолютно різні транспортні засоби. Та машина менша за нашу. До того ж, слава богу, у нас усі хлопці цілі», - додав начальник відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області.



Поліція Донеччини спростувала фейк і нагадала: евакуаційні машини не є законною ціллю, і дезінформація окупантів — ще одна спроба виправдати удари по цивільній інфраструктурі та приховати воєнні злочини.



Нагадаємо, 8 днів тому поліція Донецької області опублікувала відео, на якому парамедики рятують тяжкопоранених людей після масованої атаки авіабомб на Костянтинівку. Скріншот мікроавтобуса, в який завантажували пораненого цивільного, окупанти використовували у своєму матеріалі, щоб потім розмістити під ним відео з атакою FPV-дрона на припаркований автомобіль Renault Trafic.







