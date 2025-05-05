ЗС РФ визнали удар по евакуаційній машині на Донеччині

Момент евакуації пораненого після авіаудару РФ. Фото: кадр із відео

Російські військові фактично визнали здійснення удару по евакуаційному транспорту на Донеччині. Відео з атакою FPV-дрона на мікроавтобус опублікувала 98-ма дивізія ВДВ РФ у своєму Telegram-каналі. При цьому загарбники намагалися виправдатися, прикріпивши до ролика скріншот з українського репортажу, стверджуючи, що удар припав на нібито військовий автомобіль.



У підписі до відео йдеться: «У правому верхньому кутку — скріншот із ворожих ресурсів. Це авто використовували військові. Ми не б'ємо по цивільних». Однак сам скріншот, прикріплений росіянами, є кадром із сюжету поліції Донецької області, де правоохоронці показували евакуацію поранених мирних мешканців зі зруйнованих будинків після російського авіаудару.

Евакуаційна група поліції Донеччини біля автомобіля. Фото: кадр із відео

На відео видно, як у цей мікроавтобус вантажать пораненого цивільного. Таким чином, російська сторона проаналізувала український відеосюжет, переконалася в цивільному характері транспорту, але все одно опублікувала удар по ньому як «успішну операцію».



Саме відео, опубліковане російськими дроноводами, триває близько 10 секунд і охоплює тільки момент влучання БпЛА в автомобіль. Жодних доказів військового використання транспорту представлено не було.







Навпаки — публікація лише підкреслює факт атаки по евакуаційній машині, що є порушенням міжнародного гуманітарного права і потенційно кваліфікується як воєнний злочин.



Показово, що росіяни продовжують заперечувати удари по цивільних, хоча самі ж їхні публікації це спростовують.