ФСБ готує провокації 9 Травня для звинувачення опору

Путінський режим готує провокації на 9 Травня, щоб звинуватити в них українські рухи опору. Про це повідомляють агенти руху «АТЕШ», які працюють у силових структурах РФ.



За їхньою інформацією, російські спецслужби розглядають сценарії терактів проти мирного населення як на території Росії, так і на тимчасово окупованих українських землях. Мета — створити пропагандистський привід, посилити репресії та дискредитувати сили опору, зокрема сам рух «АТЕШ».



«Це класична методичка ФСБ, до якої вони вже неодноразово вдавалися», - заявляють у русі.



В опорі підкреслюють, що їхня діяльність спрямована виключно проти окупаційних військ і військової інфраструктури. Рух не веде бойових дій проти мирних громадян і діє в інтересах простих людей.



«Саме тому ворог нас боїться і намагається очорнити», - резюмують учасники руху.