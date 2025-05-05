В Іванопіллі Костянтинівської громади через російський обстріл сьогодні загинула одна людина, двоє поранено — ОВА

Село Іванопілля Костянтинівської громади Донецької області. Фото: Вікіпедія

Одна людина загинула і двоє поранені — такими є попередні наслідки обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади російськими військовими 5 травня, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація (ОВА).

«Сьогодні вранці росіяни обстріляли село Іванопілля зі ствольної артилерії — вбили 44-річного чоловіка, двох поранено», — йдеться в повідомленні.

Також відомо про щонайменше чотири пошкоджені приватні будинки.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці Донецької області 5 травня внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено медичний заклад.