Трамп може зустрітися з Путіним у середині травня

Про можливість зустрітися з Путіним у середині травня у Саудівській Аравії заявив Дональд Трамп. Архівне фото ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість зустрічі з Володимиром Путіним у середині травня у Саудівській Аравії. Водночас Кремль стверджує, що такої поїздки у графіку Путіна немає.

Поїздка Володимира Путіна до Близького Сходу в середині травня не планується. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про зустріч Путіна з Трампом, про можливість якої наприкінці квітня говорив президент США.

«Але, з іншого боку, ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч явно на слуху», — додав Пєсков, якого цитує «Інтерфакс».

У Кремлі, за словами прессекретаря Путіна, вважають, що така зустріч, «звичайно ж, необхідна», але вона має бути “відповідним чином підготовлена“».

«Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають, але поки що якоїсь конкретики щодо цього немає», — додав Пєсков.