Військові РФ змушені закуповувати техніку та амуніцію за свої гроші через падіння зборів — Z-канали

Збори на «потреби фронту» в Росії стають дедалі меншими. Ілюстративне фото

Військовослужбовці російської армії змушені «на свої» закуповувати амуніцію та техніку. Про це повідомляють пропагандистські Z-канали.

Зазначається, що збори «на потреби фронту» йдуть дедалі гірше, скаржаться вони.

«Пише мені товариш із мотострілецької бригади. З'ясувалося, що хлопці собі для штурмової роботи за власний кошт мотоцикли купують. Просто залишу тут без коментарів», — пише Z-канал «Живов Z».

Збори «на потреби фронту» сьогодні йдуть дедалі гірше, необхідні суми зібрати не вдається, нарікають «військори».

«До вечора зібрано трохи більше 280 т.р. Залишилося зібрати трохи менше 100 т.р... Збір іде дуже слабо... Друзі, я розумію, всі втомилися від цих зборів, багато хто допомагає, розумію, що набрид вам цими постами, але хлопцям зібрати треба... Якщо хоча б кожен 50-й читач не пошкодує 100 рублів, то збір закриється швидко. Вибачайте, що набрид», — пише канал «Позивний OSETIN».

«Збір у нас стоїть другу добу. За 30 хвилин лише 5 осіб надали допомогу. Такими темпами ми не встигнемо зібрати все учасно. Нас на каналі 150 тисяч людей, — скаржаться автори Z-каналу «Солдат удачі».

Нагадаємо, кілька Z-пропагандистів повідомили про спробу українських сил прорватися на територію Курської області Росії. За їхніми даними, в районі села Тьоткіне Глушківського району зафіксовано інтенсивні обстріли, а поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст.