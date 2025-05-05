МіГ-29 ЗСУ знищив укріпрайон ворога бомбою GBU-39

Пілоти МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищили укріпрайон російських окупантів з особовим складом і боєкомплектом, скинувши високоточну авіабомбу GBU-39. Про це повідомили в блозі «Соняшник», який ведуть українські пілоти.
За офіційною інформацією Генштабу, за добу авіація і ракетні війська Сил оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження живої сили, озброєння і техніки противника.
Також було уражено:
Операції тривають — українська авіація завдає точкових ударів по критично важливих позиціях противника.
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