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МіГ-29 ЗСУ знищив укріпрайон ворога бомбою GBU-39

05 травня 2025, 16:21

МіГ-29 ЗСУ знищив укріпрайон ворога бомбою GBU-39

Удар GBU-39 по укріпрайону з особовим складом РФ. Фото: кадр із відео Удар GBU-39 по укріпрайону з особовим складом РФ. Фото: кадр із відео

Пілоти МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищили укріпрайон російських окупантів з особовим складом і боєкомплектом, скинувши високоточну авіабомбу GBU-39. Про це повідомили в блозі «Соняшник», який ведуть українські пілоти.

За офіційною інформацією Генштабу, за добу авіація і ракетні війська Сил оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження живої сили, озброєння і техніки противника.

Також було уражено:

  • засіб ППО,
  • станція радіоелектронної боротьби,
  • артилерійська система,
  • ще один важливий об'єкт ворога.

Операції тривають — українська авіація завдає точкових ударів по критично важливих позиціях противника.

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