МіГ-29 ЗСУ знищив укріпрайон ворога бомбою GBU-39

Удар GBU-39 по укріпрайону з особовим складом РФ. Фото: кадр із відео

Пілоти МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищили укріпрайон російських окупантів з особовим складом і боєкомплектом, скинувши високоточну авіабомбу GBU-39. Про це повідомили в блозі «Соняшник», який ведуть українські пілоти.



За офіційною інформацією Генштабу, за добу авіація і ракетні війська Сил оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження живої сили, озброєння і техніки противника.

Також було уражено:

засіб ППО,

станція радіоелектронної боротьби,

артилерійська система,

ще один важливий об'єкт ворога.

Операції тривають — українська авіація завдає точкових ударів по критично важливих позиціях противника.