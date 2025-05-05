Другий пам'ятник Сталіну відкрили у Вологодській області РФ

У селищі Кадуй Вологодської області Росії відкрили вже другий за рахунком пам'ятник Йосипу Сталіну на території регіону.
Бюст був встановлений коштом місцевих комуністів, а захід пройшов за участю представників муніципальної влади, повідомляє телеграм-канал «Вологодська вежа».
За його даними, голова Кадуйського округу Світлана Грачова виступила із теплою промовою на адресу радянського вождя.
Минулого року у відкритті пам'ятника Сталіну взяв участь губернатор Георгій Філімонов.
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