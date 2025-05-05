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Комбата ЗСУ затримали за «данину» з бойових виплат підлеглих

05 травня 2025, 16:33

Комбата ЗСУ затримали за «данину» з бойових виплат підлеглих

Комбата ЗСУ затримали за «данину» з бойових виплат підлеглих

На Донеччині співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримали командира батальйону, який організував схему вимагання «відкатів» з підлеглих за фіктивні бойові виплати.

Слідство встановило: офіцер оформляв надбавки в 100 тис. грн за нібито участь бійців у боях на передовій протягом місяця. На ділі військові не перебували на лінії бойових зіткнень так довго, а після отримання виплат були змушені віддавати командиру по 40 тис. грн.

У разі відмови комбат погрожував відправленням на «нуль» — безпосередньо на передову. Тільки за березень фігурант отримав 920 тис. грн. Аналогічну суму він планував отримати за квітень, але його затримали на місці злочину під час отримання чергового хабаря.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди з вимаганням). Його взято під варту, альтернативою обрано заставну суму в 49 млн грн. Комбату загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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